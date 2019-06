Inter, il saluto di Adorante: "Cinque anni bellissimi, ora una nuova sfida"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Adorante, subito dopo la firma con il Parma per i prossimi quattro anni, saluta l'Inter con un lungo messaggio pubblicato su Instagram. Ancor prima dei comunicati ufficiali, il centravanti si "annuncia" alla sua nuova squadra: "Eccoci qua..una nuova sfida! Volevo ringraziare tutti,dal mio allenatore alla mia squadra,dal personale fino ad arrivare a tutti quelli che mi hanno seguito e supportato sempre! Ho passato 5 anni bellissimi pieni di soddisfazioni e grandi vittorie con questi colori che faranno sempre parte di me @inter ️! Ora inizia una nuova sfida, da affrontare al massimo e con la voglia di sempre...sono felice di essere tornato dove tutto è iniziato e sono pronto a rimetterci il cuore per lottare al fianco di questa squadra @parmacalcio1913".