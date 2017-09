Inter, il saluto di Ansaldi: "È stato un piacere giocare in nerazzurro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio profilo Instagram, Cristian Ansaldi, passato nell'ultimo giorno di mercato dall'Inter al Torino, ha voluto dedicare un messaggio ai sostenitori nerazzurri e al club: "Voglio ringraziare tutti i miei compagni, i direttori, tutta la società, il club, i tifosi che sempre sono stati con me e con la squadra in un momento difficile come l'anno scorso. Grazie mille a tutti voi. So che quest'anno sarà diverso. E saranno tutti felici. Tornerete dove meritate di essere... Vi mando un in bocca al lupo a tutti. Che Dio vi benedica sempre... Per me è stato un piacere giocare in questa squadra, in questo club... Adesso devo cambiare destinazione. E devo dare il mio massimo per questa nuova squadra".

Contestualmente, Ansaldi pubblica una foto del suo primo allenamento in granata: "Inizia una nuova tappa, Voglio dare il massimo per questi colori".