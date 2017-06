Inter, il Santos smentisce l'interesse nerazzurro per Thiago Maia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da GloboEsporte, il presidente del Santos Modesto Roma Junior ha smentito l'arrivo in sede di una presunta offerta da 14 milioni di euro per Thiago Maia. Il giocatore è stato accostato nelle ultime ore ai nerazzurri, ma il club brasiliano ha smentito, al momento, i contatti per il centrocampista.