© foto di Federico Gaetano

Il Sassuolo ha messo nel mirino Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell'Inter, reduce dal prestito al Frosinone e alla ricerca della miglior sistemazione per continuare il suo percorso di crescita. Come riporta Tuttosport però, i nerazzurri non hanno intenzione di ripetere l'errore commesso con Zaniolo e per cedere il giovane giocatore azzurro a titolo definitivo chiedono almeno 20 milioni di euro.