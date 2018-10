Inter, il sogno Modric non è svanito: infelice a Madrid, non c'è il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è svanito del tutto il sogno Luka Modric per l'Inter. Secondo il Corriere dllo Sport, infatti, a gennaio o la prossima estate il club nerazzurro potrebbe fare un altro tentativo perché il centrocampista al Real Madrid non è contento. L'impatto col nuovo allenatore Lopetegui non è stato dei migliori, ma Florentino Perez continuerà a far muro. L'entourage del croato nega qualsiasi accordo per il rinnovo, così Ausilio può tornare alla carica.