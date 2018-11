Inter, il sogno per l'attacco è Chiesa: Martial e Lozano le alternative

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Obiettivo esterno d'attacco per l'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club nerazzurro continua a monitorare la situazione relativa a Federico Chiesa che resta il vero sogno per la prossima stagione, ma se non si dovesse riuscire ad arrivare al giocatore della Fiorentina ecco che scatterebbe il piano B. I nomi sono quelli di Anthony Martial e Hirving Lozano del PSV, con l'appuntamento che è comunque rimandato alla prossima estate.