Inter, il sogno Rakitic o Strootman al posto di Nainggolan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ora che Nainggolan è a un passo dal Cagliari, l'Inter sta già iniziando a pensare a come sostituirlo. Sono due i profili che in queste ore vengono presi in considerazione, magari per un acquisto da fare a fine mercato: il primo è il sogno Rakitic, l'altro porta a Strootman. Il primo potrebbe arrivare nel caso in cui, negli ultimi giorni prima del gong, il Barcellona dovesse decidere di abbassare il monte ingaggi dando il via libera a uno sconto per il croato. Il secondo è nella lista dei partenti e per 20 milioni potrebbe lasciare la Ligue 1. Il problema è l'ingaggio, visto che a Marsiglia guadagna 4,5 milioni di euro per altri quattro anni di accordo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.