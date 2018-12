Inter: il solito insufficiente Perisic. Keita esplode, Lautaro scalpita. Quando si cambia?

© foto di www.imagephotoagency.it

Occasione sprecata. Al di là dell’evidente errore arbitrale che l’aveva favorita, l’Inter si è ritrovata a fare i conti con l’ennesima opportunità di cogliere un risultato positivo in una situazione chiave, senza riuscire a perseguirla. La gara dell’Olimpico ha confermato il deficit di qualità dei nerazzurri nelle zone decisive del campo, sia per caratteristiche degli interpreti che per scelte da parte del tecnico Spalletti che non sembra avere intenzione di rinunciare a chi, come Perisic, non sta vivendo il momento più positivo della sua esperienza nerazzurra. Lo stato di forma del croato dall’inizio della stagione non ha mai avuto quell’impennata che sarebbe stato lecito attendersi dopo il mondiale e le sirene estive, e la concorrenza nel ruolo non lo ha di fatto mai toccato, vista la fiducia costante che Spalletti continua a concedergli anche passando sopra prestazioni oggettivamente negative come quella dell’Olimpico. Nel frattempo, sull’altro versante del campo, Keita Balde cresce di tono e fa sentire la sua presenza in zona gol, mentre Lautaro Martinez continua a nutrirsi di spezzoni finali di partite in cui diventare decisivi è sicuramente molto complicato. Quando sarà il suo turno? Quello di Perisic potrebbe essere arrivato agli sgoccioli.