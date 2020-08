Inter, il tecnico del Gladbach pronto ad accogliere Lazaro: "Ora deve dimostrare il suo valore"

vedi letture

Marco Rose, allenatore del Borussia Monchengladbach, ha parlato di Valentino Lazaro che nelle prossime ore dovrebbe approdare in Germania in prestito dall'Inter: "Hannes Wolf e Lazaro non sono miei giocatori, ma obiettivi del club che ha un'eccellente capacità di scouting. Speriamo ci migliorino, ora tocca a loro dimostrarlo. Vedo Tino su entrambe le fasce e anche come esterno in un sistema che prevede tre difensori". A riportarlo è il quotidiano Bild.