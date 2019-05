© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Silva, tecnico dell'Everton, allontana Joao Mario. Nonostante le voci che volevano i Toffees fortemente interessati al centrocampista portoghese dell'Inter, l'allenatore lusitano spiega chiaramente come il suo nome non sia fra quelli vagliati per il futuro: "E' un giocatore dell'Inter, e non è nient'altro di più. L'ho avuto con me e l'ho lanciato io nella prima squadra dello Sporting Lisbona. Ha avuto un periodo molto buono, si trova ad un livello elevato nella sua attuale squadra, ma non è un nome sul nostro tavolo", spiega a O Jogo.