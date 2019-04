Inter, il tempo delle fiction è finito. A Spalletti serve Icardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

«Icardi ora deve star fuori per come si è comportato, ci sono gli altri dentro lo spogliatoio ed è giusto che giochino loro». L’Inter perde di nuovo a San Siro contro la Lazio e Spalletti - chiaramente stuzzicato sulla questione - risponde così a chi rimarca l'assenza di Maurito. Senza pure Lautaro, l'unico attaccante a disposizione del tecnico ieri era Keita Baldé, non proprio nella sua serata migliore di fronte al suo passato. Perciò la domanda è legittima, laddove l'ex capitano, con i nerazzurri sotto al 13’, avrebbe potuto dire la sua nonostante il ginocchio non fosse ancora guarito del tutto (non lo era neppure quando indossava la fascia). E se nella conferenza pre-gara l'attenuante dell'allenatore verteva più sulla condizione fisica, nel post match invece si basava sull'atteggiamento del bomber di Rosario - a suo dire - non consono con gli standard dello spogliatoio. Già, la telenovela non è ancora finita. Fortuna che mercoledì si torna a giocare e per allora «vedremo se Icardi continuerà ad allenarsi bene e valuteremo». Perché in fondo va anche ricordato che nessuno è imprescindibile nell'Inter. «Che non è andata in Champions per cinque anni e Icardi c'era, abbiamo perso anche partite peggiori a queste con Mauro in campo». L’ex tecnico della Roma, spalle al muro dopo un ko che al Meazza è piaciuto molto poco, richiama sapientemente un passato non esattamente roseo per gioco e risultati e, nel contempo, evidenzia l’Inter attuale che, d’altra parte, è tornata nell’Europa che conta grazie alla sua gestione. Come a dire: non è Icardi ad aver risolto grane permanenti, ma il sottoscritto. Ed ecco il gioco del leader, della primadonna, del comandante contro il leader che fu, l’(auto)emarginato, il soldato ammutinato. Mettiamola come si vuole, ma Spalletti accecato dalla sconfitta ha rivelato una presa di posizione che non poteva certo mascherare a lungo: io contro di lui. E adesso che la Champions League è tutto fuorché certa, meglio che finisca in fretta il tempo dei giochi, o delle «fiction». Lucio ha impattato violentemente contro la realtà: se vinci il pubblico ti segue e tutto va bene, in caso contrario è un attimo che si finisce per farsi divorare dalle proprie megalomanie. Piaccia o no, all'Inter, a lui, serve Mauro Icardi.