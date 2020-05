Inter, il timore lascia spazio al desiderio: Conte pensa al campionato 2.0

Sarà anche facoltativa questa fase, ma quanto corrono i nerazzurri ad Appiano Gentile. Tutta la voglia di tornare in campo si riflette al momento nella seduta quotidiana a cui tutta la rosa ha voluto prendere parte dallo scorso venerdì. La Serie A vola verso la ripresa nella speranza di non incontrare ostacoli alti abbastanza da riportarla nuovamente a terra. La speranza è fortissima, la paura si assottiglia con il passare dei giorni, quell’abitudine compromessa dal fermo obbligato sta pian piano tornando nei cuori e nei piedi dei giocatori di Antonio Conte.

Assente solo il primo giorno di rientro alla Pinetina, poi sempre lì a osservare distante la squadra in attesa del tampone che potrebbe dargli l’ok per poter prendere parte attiva all’allenamento dei suoi uomini. Condurli, dirigerli, reinventarli. Antonio sta ricominciando a ragionare sul campionato 2.0, sulle tre competizioni che lo vedono ancora dentro, sulle sconfitte pesanti contro Juventus e Lazio alle quali però si può ancora rimediare. Il 18 maggio, forse anche prima, si comincerà a fare sul serio. Se tutto va come deve andare, tra poco più di un mese, la sua Inter verrà chiamata ancora a una (ri)partenza da urlo. Come in principio, anche - e soprattutto - alla fine.