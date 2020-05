Inter, il Torino vuole Gagliardini: possibile scambio alla pari con Izzo

Il Torino tornerà presto a parlare con l'Inter per provare ad arrivare a Gagliardini vecchio pallino che potrebbe lasciare i nerazzurri in estate. A Conte piace molto Armando Izzo che per ingaggio e costo del cartellino potrebbe essere utilizzato proprio in uno scambio per arrivare al centrocampista ex Atalanta. A riportarlo è Tuttosport.