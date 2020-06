Inter, il Toro Lautaro si è seduto: serve una svolta altrimenti spazio a Sanchez

Lautaro Martinez è stato il grande assente non giustificato della partita contro il Napoli in Coppa Italia. Il club e soprattutto l'allenatore, gli chiedono una svolta immediata, che dimostri dalle parole ai fatti, il suo attaccamento a prescindere dalla corte ingombrante del Barcellona. Conte oggi potrebbe prenderlo da parte per chiedergli lumi a proposito del San Paolo, ma anche per continuare i discorsi già avviati dalla ripresa degli allenamenti. Zero gol nelle ultime sei presenze, fanno rumore. Eccome. Ecco allora che si potrebbe profilare un possibile ballottaggio con Alexis Sanchez, che dal canto suo ha dimostrato di essere tornato in forma e di avere la giusta carica per giocarsi un posto. La concorrenza potrebbe far bene sia al Toro che al cileno, con l'Inter pronta a guadagnarci. Molto dipenderà dalla risposta dell'argentino, che deve dare di più per non lasciare il posto a chi scalpita alle sue spalle. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.