Inter, il Tottenham fissa il prezzo per Dembelè: 30 milioni per l'addio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

30 milioni di euro. Questa è la cifra, racconta oggi Tuttosport, che il Tottenham chiede per far partire il centrocampista Mousa Dembelé. Pallino di Luciano Spalletti che lo vorrebbe per formare una mediana titolare con Marcelo Brozovic, il belga guadagna a Londra 4,5 milioni di euro a stagione. 31 anni, la missione di Ausilio e Gardini in Inghilterra è stata volta anche a cercare di convincere giocatore e Spurs a cedere.