Inter, il Tottenham tratta Skriniar ma le cifre non collimano: a Conte piace Smalling

Il ponte tra Serie A e Premier League coinvolge anche l’Inter, specie per il mercato dei difensori. I nerazzurri infatti hanno registrato da tempo l’interesse del Tottenham nei confronti di Milan Skriniar, anche se gli Spurs non potranno ragionevolmente avvicinare la cifra di 60 milioni di euro che i nerazzurri identificano come la quotazione ideale per lasciar partire lo slovacco. Dialoghi in corso, con la presenza a Milano del direttore sportivo del club londinese e del l’intermediario Frank Trimboli che sta cercando di curare il trasferimento. In entrata, qualora si dovesse procedere, il nome caldo è quello di Chris Smalling: il centrale dello United piace a Conte che lo ha apprezzato la passata stagione affrontandolo da avversario. I dialoghi con il Manchester United potrebbero riscaldarsi a stretto giro di posta.