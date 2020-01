Inter, il Trabzonspor chiede informazioni su Andrea Ranocchia

Sirene turche per Andrea Ranocchia. Il difensore dell'Inter, ultima scelta di Antonio Conte per il reparto difensivo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport avrebbe ricevuto un interessamento dal Trabzonspor, formazione attualmente terza nella Super Lig turca dove milita una vecchia conoscenza del calcio italiano come l'ex Lazio Onazi oltre a Daniel Sturridge, attaccante della Nazionale inglese con un passato fra City, Chelsea e Liverpool.