© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Partito in sordina, arrivato alla grande. Nicolò Barella dopo essersi meritato i complimenti ed i paragoni di Conte, che ebbe modo di accostarlo a sè stesso nella sua versione da calciatore, sta dimostrando sul rettangolo verde che gli sforzi compiuti dall’Inter in estate per aggiudicarselo erano stati assennati. Le difficoltà di ambientamento sono state rapidamente spazzate via da uno spirito di sacrificio indomabile e totalmente assimilato a ciò che il tecnico dei nerazzurri richiede ai suoi giocatori. Il gol contro l’Hellas Verona non rappresenta altro che la sintesi di un percorso giunto alla sua sublimazione, non solo con la maglia dell’Inter ma anche con quella della Nazionale. Così il progetto di campione sta mantenendo le attese, diventando settimana dopo settimana sempre più indispensabile. Il cuore pulsante di un’Inter che non vuole smettere di stupire.