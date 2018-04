Inter, il Valencia ha comunicato l'intenzione di riscattare Kondogbia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime da Cadena Ser riguardo il futuro di Geoffrey Kondogbia: il media iberico ha reso noto che venerdì scorso, in occasione di un incontro tra la dirigenza del Valencia e l'entourage del giocatore, il club iberico ha annunciato che farà valere l'opzione da 25 milioni di euro (pagabili in quattro rate) per il riscatto del francese dall'Inter. I nerazzurri hanno invece chiesto tempo per Joao Cancelo, pur avendo l'intenzione di confermarlo.