Inter, il Valencia molla Cancelo? Individuato il sostituto ideale

Fonte: Fcinternews.it

Dopo i ripetuti tentativi di gennaio, quando Marcelino spingeva in prima persona per riportare a Valencia Joao Cancelo, il club spagnolo sembra adesso rassegnato all'esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'Inter nella prossima estate. Secondo quanto risulta a Superdeporte, infatti, il Valencia ha messo gli occhi su Diogo Dalot, in forza al porto e lusitano come Cancelo, cui somiglia non poco quanto a stile di gioco e interpretazione del ruolo. Il fatto che gli spagnoli abbiano virato con forza sul classe 1999, in scadenza nel 2019 con i Dragoes, dimostra lo stato di avanzamento dei dialoghi con l'Inter per il perfezionamento dell'affare Cancelo-Kondogbia.