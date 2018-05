Inter, il Valencia non fa sconti per Cancelo: "Non cambieremo gli accordi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League, l'Inter è concentrata a definire gli accordi per i riscatti di Rafinha e Cancelo. In particolare, la strada per confermare il terzino portoghese sembra in salita. Il dg del Valencia Alemany, in conferenza stampa, ha chiuso le porte a uno sconto e ha parlato anche di Kondogbia: "Non cambieremo le condizioni dell'accordo di riscatto per Joao Cancelo. Non le modificheremo di una virgola. Kondogbia? Non abbiamo ancora esercitato il diritto di riscatto per lui ma lo faremo".