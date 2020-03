Inter, il Valencia si inserisce nella corsa per Diego Godin

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il Valencia starebbe pensando a Diego Godin per la nuova stagione. Il centrale uruguayano non è riuscito a imporsi nella difesa a tre di Antonio Conte all'Inter, finendo anche dietro il giovane Bastoni. Per questo un clamoroso ritorno in Spagna potrebbe prendere piede con il Valencia che si è aggiunto alle contendenti della Premier League, Manchester United e Tottenham. 34 anni, per Godin sarebbe l'occasione per giocare ancora da protagonista in un club ambizioso.