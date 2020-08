Inter, il vantaggio ti sta anche stretto: 1-0 sullo Shakhtar all'intervallo, Conte a 45' dalla finale

L’Inter c’è, lo Shakhtar Donetsk mica tanto. Il primo tempo della seconda semifinale di Europa League finisce infatti sull’1-0 per i nerazzurri. A segno Lautaro Martinez, e il vantaggio singolo sta persino stretto alla truppa di Antonio Conte. Che vede distante appena 45 minuti la sua prima finale europea da allenatore, sei anni dopo quella mancata alla guida della Juventus.

Lautaro gol, Barella scatenato. L’argentino finisce sul tabellone, perché dopo venti minuti trova la via della rete (la prima in questa Europa League per lui), colpendo di testa un gran suggerimento di Nicolò Barella. Il migliore tra i giocatori in nerazzurro, però, è proprio il sardo, che sta chiudendo in bellezza una stagione da incorniciare. Motorino incontenibile, domina a centrocampo e si presenta davanti al macchinoso Pyatov, senza troppa fortuna. Nel mezzo, D’Ambrosio e Lukaku si ostacolano su un bel traversone di Gagliardini da sinistra.

L’1-0 c’è. I presupposti per il 2-0 anche, ma non arriva. Contro una squadra fin troppo attendista e viva solo nel finale (brivido per Handanovic sul tiro, alto, di Marcos Antonio da fuori). È questo, dato anche il (dis)valore di un avversario mai davvero in partita, l’unico limite della squadra di Conte, che dopo un primo tempo dominato torna negli spogliatoi sì in vantaggio, ma non tanto da poter essere tranquilla. E i segnali di risveglio ucraini appena prima del tè freddo non sono un bel segnale.