Inter, il vero mercato prende il via

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si inizia a predisporre la seconda parte del mercato dell’Inter. Quella che porterà ai nerazzurri gli sviluppi più importanti anche in entrata. Nel mese di giugno, infatti, la priorità è stata legata alle possibili uscite, ed ha portato Banega ad un passo dalla soluzione Siviglia. L’argentino dovrà sacrificare parte del suo ricco ingaggio interista per fare ritorno in Andalusia, ed il club iberico dovrà incrementare almeno in parte l’offerta presentata a Piero Ausilio da Marcelo Simonian. Serve tempo, ma l’affare è in dirittura d’arrivo. I nerazzurri dovranno poi pensare a risolvere il caso Perisic, con il Manchester United che continua a giocare al ribasso forte della volontà del croato. Poi toccherà alle entrate: Borja Valero al di là delle smentite di rito sarà il primo affare concluso in questo senso, con la volontà di farlo seguire a stretto giro di posta da Dalbert. I pezzi da 90 saranno invece dedicati all’attacco: le idee non mancano e portano ai profili di Inaki Williams e Di Maria. Pur non essendo escluse sorprese ricche ed inaspettate, come i sondaggi portati avanti attraverso intermediari per Lucas Lima del Santos. Un lavoro certosino e di concetto che tiene impegnato il direttore sportivo Piero Ausilio. Due colpi arriveranno anche in difesa, laddove l’affare Skriniar con la Sampdoria procede a vele spiegate: 20 milioni più Caprari o 27 milioni cash la richiesta dei blucerchiati da soddisfare. I dirigenti interisti sono al lavoro per accontentare Spalletti.