Inter-Iliev, il team manager del Botev smentisce: "Ci sono anche altri club"

vedi letture

Asen Karaslavov, team manager del Botev Plovdiv, ha smentito apertamente la notizia dell'accordo raggiunto tra il club bulgaro e l'Inter per il giovane talento Nikola Iliev, per il quale solo due giorni fa l'agente del giocatore Kaloyan Ivanov ha anche snocciolato le cifre dell'operazione. Ma oggi, Karaslavov ha frenato nettamente: "L'Inter ci ha contattato e invierà un'offerta. Ma non c'è solo l'Inter, Iliev interessa anche ad altri club. Non è vero che abbiamo aggiunto un accordo definitivo". Karaslavov rivela che tra i club pronti a mettere i bastoni tra le ruote all'Inter c'è il Benfica. Lo riporta Fcinternews.it.