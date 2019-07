Fonte: Sportitalia

Ora serve fare alla svelta. Perché il lavoro di Conte parte dalle radici, ma gli impegni della International Champions Cup sono probanti ed in casa Inter manca un intero reparto, quello avanzato. Gli obiettivi in questo caso sono dichiarati, ed i nerazzurri stanno cercando di comprendere le possibilità effettive di allargare i cordoni della borsa per poter arrivare a dama tanto per la situazione legata a Lukaku quanto per quella di Edin Dzeko, tuttavia i tempi vanno ristretti. Le indiscrezioni spagnole che parlano di un’offerta da 80 milioni di euro formulata allo United ed accettata dal club britannico per il centravanti belga non trova riscontro, e tutto lascia presupporre che nel faccia a faccia di sabato tra i due club l’attaccante sarà a disposizione di Solskjaer e non di Antonio Conte. Allo stesso modo non si è ancora sbloccata la bagarre Dzeko, nonostante il lavoro che Marotta ed Ausilio stanno intessendo sull’irremovibile fronte giallorosso. Intanto il trittico Manchester United, Juventus, Psg attende. E l’Inter è senza un reparto che dovrà essere rivoluzionato.