Inter, impossibile vincere senza Icardi. Impasse ancora a lungo

© foto di PhotoViews

Settimana decisiva per sciogliere i dubbi sul come (e se) l’Inter e Icardi proseguiranno insieme. Se non altro fino a giugno. È chiaro che, al momento, tutte le parti in causa rischiano grosso. Mauro, non giocando, perde condizione e appeal agli occhi delle grandi d’Europa. Il club, d’altra parte, subisce un danno rilevante in merito alla svalutazione inevitabile dell’argentino, di fatto sparito dalla gara di Coppa a San Siro contro la Lazio. Il tira e molla non conviene a nessuno. E siccome Maurito è convintissimo di una sorta di complotto che lo vedrebbe vittima del club reo, a suo modo di vedere, di averlo privato della fascia per sminuirlo di fronte ai tifosi e poter procedere a una cessione estiva senza perdere un briciolo di credibilità, non sarà lui (a meno di sorprese) a compiere il primo passo. D’altra parte, immaginate l’Inter declassare Icardi e poi chiedere scusa per averlo fatto? Difficile, anzi impossibile.

Ecco che l’impasse potrebbe avere ancora lunga durata. Per questo l’idea è quella di convocare Icardi per la trasferta di Francoforte: gli ultimi esami non hanno evidenziato peggioramenti al ginocchio rispetto al passato, perciò il ragazzo può giocare senza problemi. Lo farà? Ovviamente no. Il che è un problema. Non più gigantesco, certo, considerato il prossimo rientro in gruppo di Keita, ma comunque un bel problema. Oggi qualcuno quasi finge di poterne fare a meno, ma la realtà era ed è che senza il nueve vincere a certi livelli rasenta l’impossibile. Il tempo scorre, l’Europa League si avvicina, i tedeschi dell’Eintracht (imbattuti da nove gare in tutte le competizioni) sono alle porte. E contro i tedeschi, in 38 precedenti, l’Inter ha vinto solo 16 volte. L’ultima volta in Germania, poi, riaffiora come un fulmine a ciel sereno. 3-1 dal Wolfsburg agli ottavi di Europa League alla Volkswagen-Arena. A San Siro al ritorno, altra sconfitta ed eliminazione dal torneo.