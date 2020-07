Inter, in arrivo i giovani Botis e Vagiannidis: l'intermediario Vryzas a Milano per chiudere

Nelle ultime ore, spiega FcInterNews, a Milano si è visto l'ex attaccante Zizis Vryzas. Oggi intermediario di mercato attivo sull'asse Italia-Grecia, Vryzas è sbarcato in Italia per definire con l'Inter due operazioni già impostate nei giorni scorsi: una è quella che riguarda il terzino classe 2001 Georgios Vagiannidis che arriverà dal Panathinaicos. Per lui contratto quadriennale da 400mila euro, poi probabile prestito in vista del prossimo anno. Genoa e Cagliari si sono già mosse in tal senso. L'altra operazione riguarda Nikolaos Botis, portiere che arriverà dal Paok Salonicco e andrà a rinforzare la Primavera nerazzurra.