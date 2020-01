© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di domani, spiega Sky Sport, è previsto l'arrivo a Milano dell'intermediario fra Inter e Tottenham nella trattativa Christian Eriksen. Il filo diretto fra le parti è costante e continuo, ma la presenza nel capoluogo meneghino di uno degli attori protagonisti della trattativa potrebbe scaldare ulteriormente la situazione. L'idea nerazzurra di chiudere l'operazione col Tottenham entro il fine settimana potrebbe non andare in porto, ma per l'arrivo del danese a Milano in questa sessione di mercato continua a filtrare un certo ottimismo.