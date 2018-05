Inter, in arrivo undici milioni dal Valencia per il riscatto di Murillo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla Spagna arrivano soldi freschi per le casse dell'Inter. Come riferisce Sportitalia, sono scaduti i termini contrattuali per il riscatto di Jeison Murillo da parte del Valencia, con il colombiano che si può ora considerare a tutti gli effetti un giocatore del club spagnolo. Nelle casse nerazzurre è in arrivo una cifra di poco superiore agli undici milioni di euro.