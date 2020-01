© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un esterno in arrivo per Antonio Conte. Ancora una volta Marotta è andato a pescare in casa Manchester United: il club nerazzurro è ad un passo da Ashley Young. L'esterno inglese, scrive La Gazzetta dello Sport si è promesso all’Inter e alle parole ha fatto seguire anche i fatti, rifiutando la proposta di rinnovo presentata dallo United. Young vuole l’Inter, il Manchester ne ha preso atto e ieri ha richiamato il terzino sinistro Borthwick-Jackson dal prestito al Tranmere. Toccherà a lui sostituire Young nella rosa di Solskjaer.

Ultimi dettagli - La trattativa è ben avviata, con Young pronto a firmare un contratto di 18 mesi con il club nerazzurro. L'Unico ostacolo resta l'indennizzo che l'Inter dovrà riconoscere al Manchester United. Tra oggi e domani sono attesi a Milano gli agente del giocatori, la fumata bianca potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì.