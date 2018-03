Inter, in ascesa le quotazioni di Brozovic: dal 1' contro il Napoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il profilo di Marcelo Brozovic è in forte ascesa, in queste ore, per la gara col Napoli di questa sera. Il croato, infatti, avrebbe staccato Borja Valero, che non ha un minutaggio sufficientemente elevato nelle gambe per partire dal 1', e sarebbe preferito a Gagliardini in virtù di una migliore attitudine al palleggio. Accanto a lui, probabile l'impiego di Vecino e Rafinha. Nessun dubbio negli altri settori del campo, con Candreva e Perisic che dovrebbero forse partire più bassi del solito, a chiudere ogni spazio per gli esterni del Napoli; in avanti, ecco il ritorno di Icardi e in difesa quello di Miranda, che andrà a comporre la retroguardia con Skriniar, Cancelo e D'Ambrosio.