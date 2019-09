Lautaro Martinez e l'Inter: si lavora al rinnovo, con le parti che limano i dettagli per allungare al 2024 . Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, l'adeguamento sarebbe già arrivato: l'Inter avrebbe infatti aumentato in gran segreto lo stipendio dell'attaccante argentino in considerazione del suo status in squadra, portandolo a 2,5 milioni di euro annui. Una dimostrazione di fiducia e di apprezzamento per il Toro, che non ha mai fatto mancare fin qui il suo apporto alla causa interista.