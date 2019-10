Inter, in aumento le quotazioni di Matic: pronto un triennale

Come anticipato nelle scorse ore, l'Inter ha messo nel mirino il centrocampista del Manchester United Nemanja Matic. Il giocatore, ricorda Il Corriere dello Sport ha il contratto in scadenza a giugno ed ormai è ai margini della rosa di Solskjaer. Per questo motivo l'Inter potrebbe tentare l'assalto già a gennaio, a patto che il Manchester United si accontenti di un indennizzo minimo. Per quanto riguarda l'ingaggio, l'Inter potrebbe offrire un triennale da 5 milioni a stagione.