Inter, in bilico il futuro di Lazaro. Il tecnico del Newcastle Bruce: "Proveremo a trattare"

In casa Newcastle si continua a discutere del futuro di Valentino Lazaro, laterale in prestito dall’Inter. I Magpies stanno valutando se riscattarlo, come confermato anche dal tecnico Steve Bruce oggi: “So cosa vorrei, ma non sempre si riesce ad ottenere ciò che uno ha in mente. Tra i nostri pensieri c'è il desiderio di avere Ronaldo. Avremo altri incontri la prossima settimana e proseguiremo in estate, il nostro lavoro non si ferma mai. L'obiettivo è migliorare la squadra e riguardo ai tre prestiti vediamo quali sono le richieste. Abbiamo bisogno di svolgere delle trattative con i tre club e vedere cosa vogliono. Questi tre prestiti appartengono a tre diversi club - ha detto riferendosi anche a Danny Rose e Nabil Bentaleb - e non penso che per loro riusciremo a risolvere la prossima settimana. Avevamo chiesto di tenerli un mese in più e siamo stati accontentati. Valuteremo quindi quelle che saranno le richieste dei loro club e le loro rispettive situazioni".