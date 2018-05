Inter, in bilico il riscatto di Cancelo: la Juventus è alla finestra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joao Cancelo, terzino destro classe 1994 della nazionale portoghese, potrebbe non essere riscattato dall'Inter, club che detiene il cartellino in prestito dal Valencia: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero tempo fino al 31 maggio per esercitare il diritto di riscatto del cartellino del portoghese a 35 milioni di euro, ma starebbero valutando delle alternative, come Semedo del Barcellona e Partey dell'Atletico Madrid. Cancelo è seguito con un certo interesse anche dalla Juventus, che cerca un sostituto del partente Lichtsteiner sulla corsia destra di difesa.