Inter, in bilico il riscatto di Icardi: al PSG non è più protagonista

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto su Mauro Icardi. Il Paris Saint-Germain può riscattarlo per 70 milioni di euro ma il rendimento e il minutaggio degli ultimi tempi di Maurito lascia presagire che a queste cifre non avverrà. I francesi, in ogni caso, lo riscatteranno? Dietro la porta c'è la Juventus che è interessata mentre l'Inter aspetta soldi che saranno importanti per il prossimo mercato.