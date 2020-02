© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Qualora dovesse lasciare l'Inter in estate, Lautaro Martinez prenderebbe in considerazione solo il Barcellona. Secondo quanto raccolto dal Daily Star infatti, il Toro, non ha nessuna intenzione di andare a giocare in Premier League: nulla da fare per Manchester United e Manchester City, che negli ultimi mesi avevano seguito con attenzione i progressi dell'argentino.