Inter, in caso di mancata conferma di Conte resta in piedi l'ipotesi Allegri

vedi letture

14 mesi dopo Massimiliano Allegri è pronto a tornare in pista. L’ex allenatore della Juventus da tempo è nel mirino del PSG ma potrebbe aprirsi anche uno scenario per certi versi inaspettato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico toscano potrebbe essere fra i papabili per la panchina dell’Inter, visti i buoni rapporti con Beppe Marotta, nel caso in cui i nerazzurri non dovessero continuare con Antonio Conte.