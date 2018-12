Inter in cerca di un alleato per Kabak. Lo finanzierà Gabigol

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Inter è pronta a pagare i 7,5 milioni di euro della clausola per Ozan Kabak, come già anticipato su queste colonne. Classe 2000, centrale difensivo del Galatasaray, Tuttosport spiega che i nerazzurri stanno cercando un 'alleato' per acquistarlo visto che non hanno più slot da extracomunitari. Il suo arrivo, comunque, potrebbe essere finanziato dall'addio di Gabigol. L'Inter chiede 20 milioni, il giocatore è di ritorno dal prestito in Brasile e piace in Premier League e in Brasile.