Pensa ancora, come a inizio stagione, che l'Inter abbia almeno un 1% di possibilità di vincere lo Scudetto? E' una delle domande poste in sala stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che sul tema ha risposto così: "Noi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Oggi parlare di Scudetto credo sia solo un aspetto mediatico. Noi dobbiamo cercare di dare del nostro meglio, conosciamo i nostri pregi, i nostri difetti e i nostri limiti. Lavoriamo dove possiamo lavorare, sia in campo che fuori dal campo. Noi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio e di uscire sempre con la maglia sudata per rendere orgogliosi i nostri tifosi. Oggi è difficile parlare di altre cose, non sarei serio".

