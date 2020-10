Inter in corsa per lo Scudetto? Marchisio: "Con la rosa al completo, la Juventus rimane superiore"

Intervista a La Gazzetta dello Sport per l'ex Juventus Claudio Marchisio, che fra le altre cose parla anche del duello con l'Inter: "Con la rosa al completo, la Juventus rimane superiore. Solo la mediana deve essere sistemata. La Serie A è una gara a tappe: fino a Natale bisogna sbagliare il meno possibile, chi ci riuscirà avrà un vantaggio importante nel 2021. In Champions, invece, no problem per il girone: dagli ottavi in poi, vedremo. È presto, parliamone tra un po'...".