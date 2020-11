Inter in difficoltà? Conte: "Nostra immagine è cambiata, ora giocano tutti alla morte contro di noi"

Lunga e interessante intervista concessa dall'allenatore dell'Inter Antonio Conte alla 'Gazzetta dello Sport'. Tanti i temi affrontati e tra questi a spiccare sono sicuramente le difficoltà dei nerazzurri in questo avvio di stagione. Ultima nel girone di Champions League dopo tre turni, rispetto a un anno fa la squadra nerazzurra ha sei punti in meno dopo sette turni. Perché? Viene chiesto ad Antonio Conte. Questa la sua risposta: "L’immagine dell’Inter da parte degli avversari è cambiata, e questo significa che abbiamo fatto bene. Ma anche che le partite contro di noi vengono preparate diversamente: giocano tutti alla morte e con la massima concentrazione. Questo campionato è più difficile rispetto a quello scorso. Dobbiamo essere bravi a cogliere i momenti giusti in partita, sprecare meno, evitare ogni distrazione. In una parola, crescere. Il livello di guardia degli avversari si è alzato e bisogna capirlo bene".