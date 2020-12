Inter in emergenza a centrocampo. Ma Conte non si sbilancia: "Domani vedrete le mie scelte"

Qual è la situazione del centrocampo? Ci sono speranze di recuperare Vidal e Barella e come stanno Sensi ed Eriksen? Sono due delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk ha risposto così: "La situazione non è delle migliori. Faremo delle valutazioni, cercherò di fare le scelte migliori per l'Inter e domani vedrete quali saranno le scelte".

