Inter, in estate arriva Chong a zero. Contatti con Hellas, Parma e Sassuolo per il prestito

Tahith Chong verso l'Inter a parametro zero. Come si legge su Tuttosport il talento del Manchester United, che non ha rinnovato con i Red Devils, in estate arriverà alla corte di Antonio Conte. Contratto fino al 2025 a 2 milioni a stagione, bonus inclusi. Un ingaggio - si legge - che favorirà le sponsorizzazioni asiatiche viste le origini cinesi del ragazzo. L'Inter è già in contatto con Verona, Parma e Sassuolo per prestare Chong e farlo crescere in Serie A, sia per la giovane età che per una questione di ruolo non esattamente contemplato nel 3-5-2 di Conte (Chong è un'ala).