Continuano le sirene inglesi per Ivan Perisic. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, in estate il Tottenham sferrerà l'assalto per il croato dell'Inter. Dopo essere stato richiesto dall'Arsenal a gennaio, Perisic potrebbe lo stesso approdare in Premier League, ma con la maglia degli Spurs.