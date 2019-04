© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Pinamonti al termine della stagione con il Frosinone tornerà all'Inter dove sarà valutato dall'allenatore, Spalletti o chi prenderà il suo posto. A quel punto - riporta Rai Sport - il club deciderà se il ragazzo resterà in nerazzurro e se farà un'altra esperienza in prestito. Sulle sue tracce ci sono Sampdoria, Sassuolo, Parma e Wolverhamton. Occhio anche alla Fiorentina, che potrebbe pensarci se Simeone dovesse andare via in estate.