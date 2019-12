Inter, in estate il PSG ci ha provato per Esposito: no secco dell'attaccante

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sebastiano Esposito, attaccante 17enne di proprietà dell'Inter che domenica potrebbe esordire da titolare contro il Genoa causa l'assenza di Lautaro, in estate è stato corteggiato in modo serrato da parte del PSG, che oltre a un contratto in bianco, gli aveva proposto anche di dare un lavoro ai parenti più stretti. Il giocatore però non ci ha sentito perché in testa c'era solo la possibilità di giocare con i nerazzurri e di essere allenato da Conte. Intanto, sul contratto firmato con i dirigenti interisti, erano presenti diversi bonus legati all'impiego e alle presenze che ha già incassato visto la grande attenzione del tecnico interista nei suoi confronti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.