Negli ultimi giorni di mercato è stato molto vicino alla Juventus, poi lo scambio con De Sciglio non è andato in porto. Per questo motivo Layvin Kurzawa potrebbe tornare di moda in estate per molte squadre, visto che lascerà il PSG a parametro zero. Il giocatore, si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, è seguito con interesse anche dall'Inter, che dovrà duellare, come al solito, con la Juventus.