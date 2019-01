© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C’è anche Rodrigo De Paul tra gli obiettivi dell’Inter per la prossima stagione. Al momento - si legge sul Corriere dello Sport - con l'Udinese non è stata abbozzata una trattativa vera e propria, ma l’argentino, autore di un girone d’andata superlativo a livello di prestazioni e di gol (ben 6 finora), è seguito con grande attenzione in corso Vittorio Emanuele II. Così come dalla Roma, che lo vorrebbe già nel corso del mercato di gennaio in caso di partenza di Diego Perotti: difficile che l'affare si concretizzi, visto che la famiglia Pozzo non ha nessuna intenzione di privarsi del suo calciatore di maggior talento al giro di boa della stagione. Se ne riparlerà tra qualche mese, sulla base di una valutazione di 30 milioni di euro, e con altre società estere che potrebbero bussare alla porta dell'argentino.